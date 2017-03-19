Италия

Наставник Милана Винченцо Монтелла оптимистично оценивает шансы своей команды на выход в еврокубки в следующем сезоне.

В матче 29-го тура чемпионата Италии Милан одержал минимальную победу над Дженоа (1:0). Единственный в матче гол забил Матиас Фернандес. Благодаря этой победе Россо-нери смогли подняться на шестую строчку турнирной таблицы Серии А.

"Я убежден, что мы все еще можем попасть в еврокубки, если продолжим играть также, как в матче с Дженоа", — приводит слова менеджера Mediaset.

"Мы провели отличный матч, у нас не было много моментов, так что нам нужно было проявить терпение. Милан создал как минимум три или четыре реальных шанса забить гол в первом тайме. После перерыва было немного сложнее, но это нормально".

"Эти три очка очень важны для нас".

"Не бывает легких матчей, нам нужно сосредоточиться на собственной игре. Мы уже думаем о следующем матче".

В следующем туре Милан отправится на выезд в Пескару, где им предстоит поединок против местной команды.