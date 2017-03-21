Италия

Мадридский Реал присоединился к Челси в борьбе за левого защитника Ювентуса Алекса Сандро.

Челси уже проявлял интерес в его услугах, но теперь предложение по бразильцу готов сделать и мадридский Реал.

Бразилец забил два гола и отдал пять результативных передач в 32 матчах в этом сезоне и является основным левым защитником Ювентуса, поэтому бьянконери даже не станут рассматривать предложения ниже 45 млн. евро.

Алекс Сандро перешел в Ювентус из Порту летом 2015 года за 26 млн. евро.