Италия

Руководство Наполи пока не идет на встречу Лоренцо Инсинье по вопросу продления контракта.

Вингер Наполи Лоренцо Инсинье подтвердил, что его переговоры о продлении контракта с клубом идут не слишком удачно.

Текущий контракт итальянца истекает в 2019 году, но на фоне успешных выступлений последних сезонов игрок хотел бы повышение зарплаты.

"Продление? Прошлым летом мы говорили с руководством об этом, но первая встреча прошла неудачно", — признался Инсинье.

"Мои агенты будут вести переговоры о продлении. Я выразил свою готовность президенту и я надеюсь, что эти переговоры приведут к нужному результату. Если моя мечта выступать за Наполи разрушится, то это не будет моей виной", — отметил игрок.

"Моя мечта — победить в Серии А с Наполи, выиграть важный трофей. Я сказал президенту достаточно, моя совесть чиста. Я дал понять о своей позиции".

"Если они хотят продолжить это сотрудничество — хорошо. В другом случае, мы пойдем разными путями", — добавил Инсинье.