Италия

Полузащитник Наполи Марек Хамшик признан лучшим игроком свой страны в прошлом году.

Хавбек Наполи Марек Хамшик признан лучшим игроком Словакии в 2016 году. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

29-летний футболист на торжественной церемонии был награжден специальным кубком. Второе место занял защитник Фенербахче Мартин Шкртел, а третью строчку полузащитник Зенита Роберт Мак.

В текущем сезоне Хамшик сыграл за Наполи 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.