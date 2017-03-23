Защитник сборной Парагвая Густаво Гомес не поможет своей команде в ближайших матчах из-за повреждения.
Густаво Гомес, getty images
23 марта 2017, 19:15
В рамках отбора к чемпионату мира-2018 Парагвай сразится с Эквадором (24 марта) и Бразилией (29 марта). На эти поединки был вызван центральный защитник Милана Густаво Гомес.
Тем не менее, уже сегодня 23-летний футболиста был вынужден вернуться в расположение Милана. Причина этого — мышечное повреждение футболиста.
Точные сроки его восстановления станут известны позднее.
В текущем сезоне Гомес провел за Милан 13 матчей в Серии А и 1 поединок в национальном Кубке.