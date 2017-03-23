Италия

Защитник сборной Парагвая Густаво Гомес не поможет своей команде в ближайших матчах из-за повреждения.

В рамках отбора к чемпионату мира-2018 Парагвай сразится с Эквадором (24 марта) и Бразилией (29 марта). На эти поединки был вызван центральный защитник Милана Густаво Гомес.

Тем не менее, уже сегодня 23-летний футболиста был вынужден вернуться в расположение Милана. Причина этого — мышечное повреждение футболиста.

Точные сроки его восстановления станут известны позднее.

В текущем сезоне Гомес провел за Милан 13 матчей в Серии А и 1 поединок в национальном Кубке.