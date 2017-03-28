Италия

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым голкипером, который выходил в стартовом составе сборной Италии.

Доннарумма вышел в стартовом составе сборной Италии на матч против Нидерландов в возрасте 18 лет и 31 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал Пьеро Кампелли, который еще в далеком 1912 году выходил в стартовом составе итальянцев в возрасте 18 лет, шести месяцев и девяти дней.

Отметим, что это уже третий матч Доннаруммы за национальную команду, но предыдущие два раза он выходил на замену.