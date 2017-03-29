Италия

Защитник Арсенала Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Серии А.

Ювентус планирует усилиться в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, основной целью скаутов Старой Синьоры является защитник Арсенала Эктор Бельерин. Отметим, что контракт испанского футболиста с Канонирами истекает в 2023 году.

В нынешнем сезоне на счету Бельерина 22 поединка в АПЛ, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

Также в шорт-листе туринцев находится полузащитник Реала Марко Асенсио и нападающий Атлетика Иньяки Вильямс.