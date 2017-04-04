Италия

Бывший защитник Наполи и Ювентуса Фабио Каннаваро прокомментировал свое отношение к оскорблениям в адрес нападающего Старой Синьоры Гонсало Игуаина.

В поединке 30-го тура чемпионата Италии между Наполи и Ювентусом (1:1) болельщики неаполитанской команды каждое действие Гонсало на футбольном поле сопровождали свистом.

"Освистывал бы я Игуаина на месте фанатов Наполи? Конечно. Фанаты свистели так много потому, что очень любили Гонсало. Но, я думаю, что безразличное отношение было бы гораздо более обиднее", — сказал Фабио.

Напомним, что в Ювентус аргентинский нападающий перешел из Наполи летом прошлого года.

За неаполитанскую команду футболист сыграл 146 матчей, в которых забил 91 гол.