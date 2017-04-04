Италия

Вашему вниманию букмекерские расклады на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между Ромой и Лацио.

Букмекеры считают Рому фаворитом в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии против Лацио. Напомним, что в первом матче победу одержал Лацио (2:0).

Так, на победу Ромы букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,8. Победа Лацио оценивается в 4,1. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Рому фаворитом матча. На успех Волков контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу Орлов - 4,33. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.

Напомним, ответный поединок 1/2 финала Кубка Италии Рома — Лацио состоится 4 апреля в Риме на Стадио Олимпико. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.