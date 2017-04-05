Владельцу Сампдории, киномагнату Массимо Ферреро испортили празднование победы его команды над Интером: решением Федерации футбола Италии он отстранен от должности президента клуба.

По итальянским законам должность президента футбольного клуба (равно как и другой компании) не имеет права занимать человек, находящийся под следствием. А Массимо Ферреро более года скрывал свою причастность к расследованию краха авиакомпании Livingston, принадлежавшей холдинговой компании FG, которую на тот момент возглавлял Ферреро.

Впрочем, как считает Gazzetta dello Sport, это решение федерации вряд ли как-то скажется на управлении "чемпионом Генуи", поскольку права собственности на клуб у киномагната никто не отберет. А "формально" должность президента, с правом посещать официальные футбольные мероприятия в этом статусе, сможет занять кто-то из его семейства или постороннее доверенное лицо.