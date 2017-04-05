Италия

Хозяин Сампдории Массимо Ферреро был отстранен от должности президента клуба, поскольку по итальянским законам этот пост не может занимать человек, находящийся под следствием.

Владельцу Сампдории, киномагнату Массимо Ферреро испортили празднование победы его команды над Интером: решением Федерации футбола Италии он отстранен от должности президента клуба.

По итальянским законам должность президента футбольного клуба (равно как и другой компании) не имеет права занимать человек, находящийся под следствием. А Массимо Ферреро более года скрывал свою причастность к расследованию краха авиакомпании Livingston, принадлежавшей холдинговой компании FG, которую на тот момент возглавлял Ферреро.

Впрочем, как считает Gazzetta dello Sport, это решение федерации вряд ли как-то скажется на управлении "чемпионом Генуи", поскольку права собственности на клуб у киномагната никто не отберет. А "формально" должность президента, с правом посещать официальные футбольные мероприятия в этом статусе, сможет занять кто-то из его семейства или постороннее доверенное лицо.