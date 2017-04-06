Туринский клуб, благодаря двум забитым на выезде голам, сумел пробиться в финал кубка Италии.
Гонсало Игуаин и Мехди Бенатья, - Getty Images
06 апреля 2017, 09:38
Дубль Гонсало Игуаина в Неаполе помог Ювентусу одержать верх в двухматчевой дуэли с Партенопеи.
Наполи – Ювентус 3:2 (первый матч — 1:3)
Голы: Хамшик, 53, Мертенс, 61, Инсинье, 67 — Игуаин, 32, 58
Наполи: Рейна — Хисай, Кирикеш, Кулибали, Гулам — Диавара, Зьелински, Хамшик (Паволетти, 75) — Кальехон, Милик (Мертенс, 60), Инсинье
Ювентус: Нето — Сандро, Бонуччи, Бенатья, Алвес — Стураро (Лемина, 86), Ринкон (Пьянич, 70), Хедира, Куадрадо — Дибала (Барцальи, 76) — Игуаин
Предупреждения: Кулибали, Кальехон, Диавара, Гулам, Максимович (не на поле) — Ринкон, Куадрадо, Пьянич, Алвес