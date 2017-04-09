Италия

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин прокомментировал игру своей команды в поединке с Кьево, а также поделился ожиданиями от матча с Барселоной.

В матче 31-го тура Серии А Ювентус дома без особых проблем переиграл Кьево (2:0). Оба мяча Старой Синьоры в том матче забил Игуаин.

"Это была сложная игра, и мы знали, что она такой и будет. Кьево — тяжелый соперник, но мы победили, и это именно то, чего мы хотели", — сказал форвард в интервью Mediaset Premium.

"Теперь мы можем сфокусироваться на Барселоне. Нам нужно отдохнуть, чтобы мы подошли к этой игре в хорошем состоянии. Команда должна быть спокойна, так как нам предстоит сложный матч против отличной команды. Мы уважаем Барселону также, как они нас".

Первый поединок четвертьфинального противостояния Ювентуса и Барселоны состоится в Турине 11-го апреля в 21:45.