Италия

Нападающий Кьево Риккардо Меджорини порвал переднюю крестообразную связку колена и уже не сыграет в этом сезоне.

В субботнем матче против Кальяри, который завершился поражением Кьево со счетом 0:4, Меджорини унесли с поля на носилках.

Во вторник, 18 апреля, форвард прошел медицинское обследование, которое выявило у него разрыв крестообразной связки левого колена.

В среду Меджорини будет прооперирован, а восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний итальянец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 29 матчах за Кьево во всех турнирах.