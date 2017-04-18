Нападающий Кьево Риккардо Меджорини порвал переднюю крестообразную связку колена и уже не сыграет в этом сезоне.
Риккардо Меджорини, Getty Images
18 апреля 2017, 21:10
В субботнем матче против Кальяри, который завершился поражением Кьево со счетом 0:4, Меджорини унесли с поля на носилках.
Во вторник, 18 апреля, форвард прошел медицинское обследование, которое выявило у него разрыв крестообразной связки левого колена.
В среду Меджорини будет прооперирован, а восстановление займет около шести месяцев.
В этом сезоне 31-летний итальянец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 29 матчах за Кьево во всех турнирах.