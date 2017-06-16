Италия

Полузащитник Монако Тома Лемар может нынешним летом перебраться в Ювентус.

Руководство Ювентуса намерено приобрести игрока на фланг атаки, и главным кандидатом на переезд в Турин является экс-игрок Шахтера Дуглас Коста, который выступает в Баварии.

Но по информации СМИ, клубы не могут договориться о трансферной стоимости игрока, поэтому туринцы уже прорабатывают другие варианты.

Основным вариантом усиления позиции вингера в случае неудачи с Костой станет Тома Лемар из Монако.

Отметим, что также в Юве намерены приобрести форвардом Кейта Бальде (Лацио) и Федерико Бернардески (Фиорентина).