Италия

Лидер фанатской группировки Милана Curva Sud — Джанкарло Капелли считает, что в команде должны резко отреагировать на поведение голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

В данный момент Джанлуиджи так и не договорился с Миланом о продлении контракта, несмотря на то, что клуб всячески шел игроку навстречу, предложив 18-летнему вратарю зарплату в 5 млн евро.

Сам же футболист не дает конкретного ответа руководству россо-нери, намекая, что хотел бы продолжить карьеру в другом клубе – в частности претендентом на Доннарумму является мадридский Реал.

По мнению лидера Curva Sud Джанкарло Капелли, такое поведение голкипера должно быть наказано.

"То, что случилось – это скандал", — сказал Капелли в интервью Corriere dello Sport.

"Милан сделал все, чтобы удержать его. Теперь мое мнение – Доннарумму нужно усадить на скамейку запасных на год — до конца контракта".

"Что злит меня еще больше, так это то, что мы придумывали персональные кричалки в его честь".

"Человек, который целовал эмблему клуба напротив нашей трибуны после матча с Ювентусом... Как он осмелился поступить так? Необходимо как-то уменьшить влияние агентов на футболистов".

"Мы, Curva, подтверждаем, что полностью находимся на стороне клуба, и выражаем Милану свою поддержку", — завершил Джанкарло.

Ранее сообщалось, что Милан уже нашел замену Доннарумме. Россо-нери намерены приобрести Кевина Траппа из ПСЖ.