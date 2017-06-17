Италия

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин разместил в социальных сетях пост c прощальным обращением к защитнику Дани Алвесу, но затем быстро удалил его.

Похоже, что Игуаин раньше времени раскрыл планы своего одноклубника на будущее.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что бразилец покинет Турин в нынешнее межсезонье, и теперь Гонсало косвенно это подтвердил.

"Было большим удовольствием играть с тобой. Я желаю тебе всего наилучшего, и, надеюсь, что вскоре мы вновь встретимся", — написал в социальных сетях Игуаин.

После этого аргентинец быстро удалил свой пост.

Дани Алвес может продолжить карьеру в Челси или Манчестер Сити.