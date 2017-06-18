Италия

Голкипер Дженоа Маттиа Перин — главный кандидат на то, чтобы заменить в Милане Джанлуиджи Доннарумму.

По информации Tuttomercatoweb, агент Перина Алессандро Луччи уже встретился с президентом Дженоа Энрико Прециози, чтобы обсудить возможность трансфера Маттиа в Милан.

У россо-нери возникла острая потребность в голкипере после того, как нынешний страж ворот Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с клубом. Соглашение Джиджи действует еще год, но вряд ли "россо-нери" продолжат делать на него ставку в следующей кампании.

Перин все еще восстанавливается от второго за год разрыва крестообразных связок, но должен быть готов к началу предсезонных сборов.

Не исключен вариант, при котором Милан включит в сделку других футболистов, например защитника Габриэля Палетту или экс-хавбека Дженоа Андреа Бертолаччи.