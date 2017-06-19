Италия

Агент Златана Ибрагимовича заявил, что у шведа есть достаточно вариантов продолжения карьеры.

На данный момент Ибрагимович восстанавливается после серьезной травмы колена, из-за чего Манчестер Юнайтед отказался продлевать контракт со шведом.

Тем не менее, по словам Мино Райолы, у 35-летнего нападающего не будет проблем с поиском нового клуба.

"Ибра в порядке, он получил много предложений. У него есть варианты в США и других странах", — заявил Райола.

"Он точно не перейдет в Наполи. Милан не делал запросов по нему. Если бы Галлиани все еще был в Милане, то Златан уже был бы там".

Ибрагимович выступал за Милан в период с 2010-го по 2012-й год.