Италия

Футбольный агент Мино Райола рассказал о ситуации вокруг контракта своего клиента Джанлуиджи Доннаруммы с Миланом.

Доннарумма отказался продлевать контракт с Миланом и через год станет свободным агентом. Из-за этого многие болельщики невзлюбили Райолу, которого считают главным виновником сложившейся ситуации.

"Я привык к подобному отношению. Но часть болельщиков зла на Джиджи, а клуб его не защищает. Они не убрали баннер, вывешенный перед офисом клуба, не выразили поддержку Доннарумме. Поэтому Джиджи опечален", — рассказал Райола La Gazzetta dello Sport.

"Доннарумма хотел остаться в Милане, он с 14 лет видел себя в футболке только этого клуба, хотя родители и отговаривали его присоединяться к россо-нери после того, как они продали его брата Антонио. Риторика Мирабелли была очень провокационной: не подпишешь контракт – перестанешь играть. Это похоже на шантаж".

"Если в клубе есть такой топ-игрок, как Доннарумма, нет смысла предлагать втрое больше Обамеянгу или Морате. Джиджи всего 18? Ну и что? Реал подписал 16-летнего бразильца за 45 млн евро и вы знаете, какая у него зарплата? Возраст не так важен, когда речь идет об уровне игры".

"Сколько стоит Доннарумма? Он бесценен, да и не мне выставлять ценники – это должен делать Милан. Я только знаю, что это вратарь, способный выиграть несколько Золотых мячей и стать даже лучше, чем Буффон".

"Разрушены ли мои отношения с Миланом? Я не объявлял войну Дьяволам. Они спрашивали у меня про Матуиди, так же, как Интер и Ювентус. Год назад с Юве не было никаких проблем, а как все сложится здесь… Посмотрим".

По словам представителей Милана, клуб предлагал Доннарумме контракт на 5 лет с зарплатой в 5 млн евро/год. С учетом налогов, Милану содержание вратаря обошлось бы в 50 млн евро за этот период.