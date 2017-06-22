Италия

Вингер Ювентуса Хуан Куадрадо заявил, что он не намерен менять клубную прописку этим летом.

Прошлым летом Ювентус арендовал Куадрадо у Челси, при этом туринцы были обязаны выкупить колумбийца в случае победы в Серии А.

В конце мая Ювентус подтвердил, что они выкупили Куадрадо за 20 миллионов евро, тем не менее, согласно слухам, они готовы расстаться с вингером этим летом.

"Я продлил свой контракт с Ювентусом до 2020 год, и с Божьей помощью я останусь в Ювентусе. Я всегда хотел лишь одного — остаться здесь", — сказал Куадрадо.

Ранее сообщалось, что в подписании Куадрадо заинтересованы ПСЖ, Милан и Арсенал.