Италия

Фанаты бьянко-нери недовольны ростом цен на сезонные абонементы.

Перед началом будущего сезона в клубе было решено поднять стоимость сезонных абонементов на посещение игр Ювентуса. Несмотря на то, что некоторые категории билетов немного упали в цене, большинство из них значительно выросли.

Подобное подоражание вызвало недовольство среди фанатов бьянко-нери.

"Вы можете быть топ-командой, при этом уважая своих болельщиков", — написали поклонники Юве на баннере у входа на стадион.

Июнь выдался для Старой Синьоры очень непростым. Вслед за болезненным поражением от Реала в финале Лиги чемпионов (1:4) клуб столкнулся со скандальным расследованием ФИФА вокруг трансфера Поля Погба, а также уходом из команды одного из лидеров прошлого сезона – Дани Алвеса.