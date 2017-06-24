Италия

Экс-защитник Ювентуса Дани Алвес пытался переманить нападающего бьянко-нери Пауло Дибалу в Манчестер Сити.

Итальянская газета Corriere dello Sport приравняла бразильского бека к настоящему "двойному агенту". По информации издания, Алвес договорился о трансфере в Сити еще в ноябре 2016-го года, несмотря на подписание двухлетнего контракта с Ювентусом.

При этом, по мнению издания, задачей Дани было переманить с собой в Манчестер еще одного игрока – Пауло Дибалу.

Corriere dello Sport считает, что Алвес неспроста делал громкие публичные заявления о том, что Дибале стоит покинуть Старую Синьору и двигаться дальше. Все это, якобы, было частью коварного плана Дани и Пепа Гвардиолы.

В итоге аргентинец принял решение остаться верным бьянко-нери и все же не захотел покидать клуб.