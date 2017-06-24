Италия

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма раздумывает над увольнением своего агента Мино Райолы.

В середине июня Джанлуиджи Доннарумма в очередной раз отклонил предложение Милана касательно продления действующего соглашения.

Случилось это из-за давления со стороны агента игрока Мино Райолы, который повздорил с руководством Милана и из-за этого требует невероятного контракта для своего клиента.

Как информирует Mediaset Premium, сейчас Доннарумма начал подумывать об увольнении своего агента. Связано это с тем, что Райола отчаянно пытается убедить его перейти в Реал, однако сам футболист не спешит принимать столь поспешное решение.

Отмечается, что если разногласия между сторонами продолжатся, то Доннарумма может уволить Райолу и прибегнуть к услугам другого агента.