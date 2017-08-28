Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 2 тура Серии А между Наполи и Аталантой.

Благодаря голам Петра Зелински, Дриса Мертенса и Марко Рога Наполи на домашнем поле уверенно обыграл Удинезе. Аталанта же ответила единственным мячом в исполнении Бриана Кристанте.



Napoli-Atalanta 3-1 — All Goals & Highlights... sharleenguglielmo

После двух туров неаполитанцы имеют в своем активе 6 очков.