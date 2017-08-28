Италия 28 августа 2017, 08:25 Наполи — Аталанта 3:1 Видео голов и обзор матча Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 2 тура Серии А между Наполи и Аталантой. Дрис Мертенс, ФК Наполи 28 августа 2017, 08:25 Благодаря голам Петра Зелински, Дриса Мертенса и Марко Рога Наполи на домашнем поле уверенно обыграл Удинезе. Аталанта же ответила единственным мячом в исполнении Бриана Кристанте. Napoli-Atalanta 3-1 — All Goals & Highlights... sharleenguglielmo После двух туров неаполитанцы имеют в своем активе 6 очков. Команды Аталанта Наполи Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте