Благодаря голам Петра Зелински, Дриса Мертенса и Марко Рога Наполи на домашнем поле уверенно обыграл Удинезе. Аталанта же ответила единственным мячом в исполнении Бриана Кристанте.


Napoli-Atalanta 3-1 — All Goals & Highlights... sharleenguglielmo

После двух туров неаполитанцы имеют в своем активе 6 очков.