Италия

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти доволен работой Лучано Спаллетти на послу главного тренера "нерадзурри".

Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти считает, что главная заслуга в том, что Интер начал чемпионат Италии с 12-матчевой беспроигрышной серии, принадлежит его тренеру Лучано Спаллетти.

"Спаллетти и его тренерский штаб проделали впечатляющую работу, — сказал Дзанетти, находящийся сейчас в Китае, в интервью SikaSports. – Спаллетти заставил футболистов поверить в свои силы, и теперь они демонстрируют отличную игру. Наша цель в нынешнем сезоне – путевка в Лигу чемпионов. Если все будет продолжаться также хорошо, как началось, мы своего добьемся".

После двенадцати туров Интер занимает третье место, отставая от лидирующего Наполи на два очка.

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