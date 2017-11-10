Стали известны составы на матч плей-офф квалификации чемпионата мира.
Швеция: Ольсен — Крафт, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Клаэссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг — Тойвонен, Берг
Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Ю. Ларссон, Ольссон, Гвидетти, Юханссон, Хеландер, Свенссон, Янссон, Роден, Кисе-Телин, Сема
Италия: Буффон — Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини — Кандрева, Пароло, Де Росси, Верратти, Дармиан — Иммобиле, Белотти
Запасные: Доннарумма, Перин, Ругани, Гальярдини, Флоренци, Инсинье, Астори, Жоржиньо, Эдер, Бернардески, Дзаппакоста, Габбьядини
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