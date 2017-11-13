Италия

Если Италия не пройдет в финальный турнир ЧМ-2018, Джампьеро Вентуру у руля "скуадры адзурры" может сменить нынешний тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Федерация футбола Италии не намерена продолжать сотрудничество с Джампьеро Вентурой, если нынешний тренер сборной не выведет национальную команду на чемпионат мира 2018 года.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, кандидатом номер один является Карло Анчелотти, недавно уволенный из Баварии. Запасным вариантом считался Антонио Конте, тренирующий Челси. И вот теперь пара кандидатов превратилась в тройку – рассматривается также кандидатура тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.

В первом матче плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 Швеция выиграла дома у Италии со счетом 1:0. Ответный матч в Милане состоится сегодня, 13 ноября, в 21:45. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

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