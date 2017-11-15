Италия

Бывший защитник сборной Италии Кристиан Дзаккардо считает, что национальной команде нужен Карло Анчелотти.

"Футбол приносит большое удовольствие, но также и разочарования. ЧМ-2018 Италия пропустит , к сожалению. Мы к такому не привыкли", — приводит слова Дзаккардо сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Пять лет – долгий срок, и я с нетерпением жду 2022 года, хотя предпочел бы вернуться назад во времени".

"Кто бы мог стать главным тренером сборной? Я бы взял Карло Анчелотти. Надо четко понять, ветеранов больше не будет в команде. На скамейке нужен кто-то с опытом – тренер, при котором молодежь может развиваться", — считает Дзаккардо.

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