Италия

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала считает, что провал сборной Италии может пойти ей на пользу.

Итальянцы не сумели выйти победителями из двухматчевой дуэли со шведами, оставшись за бортом чемпионата мира-2018.

Несмотря на то, что такого исхода событий Пауло Дибала не ожидал, аргентинец считает, что из данной неудачи можно извлечь определенную пользу.

"Будет странно не увидеть сборную Италии на чемпионате мира", — сказал Дибала в интервью ESPN.

"Тем не менее, я думаю, провал поможет им изменить стиль своей игры, с чем в этом отборочном турнире у них были некоторые проблемы".

"В сборной Италии выступают несколько моих одноклубников, потому жаль, что я не увижу их на мундиале", — подытожил Дибала.

Ранее полузащитник "скуадры адзурры" Даниэле Де Росси поздравил сборную Швеции с выходом на чемпионат мира и извинился перед ней за действия итальянских болельщиков.