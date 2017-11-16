Италия

Милан договорился о рефинансировании займа, взятого при приобретении клуба китайскими инвесторами.

Когда в апреле китайская Sport Investment Group приобретала Милан у Сильвио Берлускони, компания Йонхонга Ли одолжила недостающие деньги у американцев – Elliott Management. По условиям сделки, если в течение года кредит (350 миллионов евро) не будет погашен, управление "россонери" перейдет к Elliott Management.

Чтобы подстраховаться на случай непредвиденных трудностей, китайцы договорились с еще одной американской компанией, Highbridge, которая выплатит долг в срок – сообщила Corriere della Sera. При этом Милан должен будет заплатить своей финансовой "подушке безопасности" 400 миллионов евро в течение пяти лет.

Если "дьяволы" нарушат согласованный всеми заинтересованными сторонами бизнес-план (в который, кстати, заложено участие команды в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов), то должны будут заплатить еще 100 миллионов за дополнительный риск.

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