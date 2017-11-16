Италия

Защитник Ювентуса Бенедикт Хеведес, который присоединился к "бьянконери" летом, наконец-то готов дебютировать в составе новой команды.

Летом Ювентус арендовал Бенедикта Хеведеса у Шальке с правом выкупа, но из-за травм немец все еще не дебютировал в составе "старой синьоры".

"Из-за травм начало моего приключения в Ювентусе выдалось непростым, но теперь я сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле и помогать своим товарищам по команде, начиная уже со следующего матча", — сказал Хеведес.

"Матч против Сампдории будет непростым, но мы — Ювентус, и мы хотим победить. В последнее время мы добились отличных результатов, и хотя я знаю, что некоторые игроки будут разочарованы из-за результата сборной Италии, все они опытные профессионалы, поэтому, уверен, они с этим справятся".

"После Сампдории нас ждет Барселона, и мы знаем, что это будет очень трудный матч, но нам не нужно беспокоиться. Мы сыграли в двух финалах за последние три года, так что мы знаем, что можем победить".

Ранее сообщалось, что Ювентус может отказаться от опции выкупа Хеведеса.

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