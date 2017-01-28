Правила жизни

Football.ua представляет вашему вниманию цитаты и размышления великого голландского тренера и тактика, отца тотального футбола — Ринуса Михелса.

Ринус Михелс давно стал культовой личностью в мировом футболе – “записки” именитого специалиста актуальны вот уже несколько десятилетий и дают желаемые результаты. К примеру, данный эффект наглядно отобразился на игре нескольких поколений каталонской Барселоны времен Йохана Кройффа и Пепа Гвардиолы. Также общеизвестно, что за принципами работы Михелса в Аяксе подсматривал сам Валерий Васильевич Лобановский, который модернизировал методику голландца и подарил Восточной Европе и миру великолепное киевское Динамо.

Кто играл с Аяксом и как закончился тот матч, я, конечно, уже не помню. Но главное, что мне легко удалось понять правила игры, и она мне понравилась (Михелс — о впечатлениях, полученных от первого похода с отцом на футбол).

С нами обходились, как со слепыми котятами. Тогда забить голландцам меньше пяти мячей за матч считалось в Европе дурным тоном (воспоминания Ринуса о временах его игроцкой карьеры).

Когда я еще играл, то у одного моего напарника по нападению откровенно не пошла игра. Тогда я сказал ему, чтобы он шел в защиту – может там от него был бы больший прок. На это он мне ответил, что его дело нападать, а не обороняться. В тот момент в моей голове что-то щелкнуло.

Футбол – это бизнес, а бизнес – это бизнес.

Профессиональный футбол подобен войне. Тот, кто ведет себя слишком правильно, проиграет.

Я знаю только один футбол – атакующий! Все остальное – это антифутбол.

Я скульптор, создающий прекрасное из ничего.

Вначале у вас нет четкой идеи о целях, ради которых стоило бы бороться.

Моя позиция такова: уличный футбол – самая естественная образовательная система.

Определение стартового состава – это по своей природе искусство. Тут поиск баланса между изобретательными футболистами и разрушителями, между обороной, развитием игры и атакой, плюс нельзя забывать об уровне соперника и обстоятельствах каждого конкретного матча.

Голландский футбол был хорош. Он не был грубым и жестким с той точки зрения, где все ради победы. Их умения и понимание были другими, и футбол в их исполнении был очень пристойным. Это пришло не от меня; это просто ждало своего часа, чтобы подняться на поверхность…

Я всегда думал, что владение мячом – это девяносто процентов игры, и Аякс играл в такой футбол. Я влиял на них, но они пошли даже дальше и вытворяли вещи, которые приводили меня в восторг. Например, двое из игроков начинали пасоваться по левому флангу – просто бац-бац-бац – и уже пройдено тридцать метров, а эта парочка отрезала трех защитников и создала большой кусок свободного пространства.

На четвертом или пятом году на тренерском мостике я пытался найти рекомендации, которые бы позволили нам хоть немного удивить оборонительную стену соперника. Я должен был позволить полузащите и защите участвовать в создании атаки и в ней самой. Это сказать легко, но сделать трудно.

Тотальный футбол — это очень просто. Вы даете игрокам свободу: мысли, паса, перемещений, но эта свобода требует от каждого игрока полной отдачи на каждом метре футбольного поля. От всех, даже от голкипера, который должен страховать защитников. Только если это условие выполняется, можно рассчитывать на успех.

Мне вот говорят, что у меня вратарь вчера был в ночном клубе, где тусовался до утра. Посмотрите на него сейчас. Как он тяжело работает на тренировке! И какая мне, к черту, разница, где он был, если сейчас он выкладывается на 150 процентов?!

Я не могу научить Кройффа, как ему обводить соперника, но я могу научить его играть в командный футбол.

Однажды я сказал Рональду Куману: сынок, да у тебя отличный удар! Но бить ты можешь только прямо. Поставь после тренировки искусственную стенку, и тренируйся обводить ее.

В ходе празднования после полуфинала 1988 года [Нидерланды обыграли ФРГ] команда вручила мне золотые часы. Я был очень тронут и вскоре сказал, что верну их назад, если мы проиграем финал

Я добился, чего хотел – голландский футбол прославлен на весь мир. Если бы у меня был хвост, я бы сейчас им вилял.

Хотите победить – повторите на поле то, что я вам рассказал.