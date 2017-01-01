Нидерланды. Новость

Полузащитник Челси Марко ван Гинкель, который отправился в аренду в ПСВ, доволен возвращением в Нидерланды.

Челси отдал 24-летнего в аренду в Эйндховен, где футболист уже выступал во второй части прошлого сезона. В текущем сезоне голландец выступал исключительно за молодежный состав лондонцев, сыграв 4 поединка.

"Я благодарен ПСВ за возможность перейти в клуб. У меня было хорошее время в прошлом сезоне. Победить в чемпионате было прекрасно", — начал хавбек.

"Я полностью здоров и надеюсь хорошо выступать в 2017-м", — заявил голландский полузащитник.