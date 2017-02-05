Нидерланды. Новость

Состоялся ряд матчей 21-го тура чемпионата Нидерландов.

ГЭИ приехал в гости к Неймегену в роли аутсайдера, занимая привычное последнее место, но удивил хозяев забитым мячом уже на 12-й минуте (Ману в стиле Месси ушел от шести соперников и обыграл вратаря), а на 25-й счет стал 2:0 (Антония в контратаке вырвался на свидание с вратарем). До самого конца второго тайма Орлы держались и пропустили лишь в добавленное время, но ничего большего, чем гол престижа, Неймеген своим болельщикам не подарил, а ГЭИ, несмотря на победу, остаются на последней строчке.

Неймеген — Гоу Эхед Иглз 1:2

Голы: Грот, 90+2 — Ману, 12, Антония, 25

НЕК: Дейе — Дирестам, Фомичев, Думич, Голла — фон Хаакке (Мессауд, 46), Кадиоглу (Гроневелд, 73), Брейнбург — Май (Ларссон, 46), Райхи, Грот

ГЭИ: Звартхуд — Гронбаст, Ритцмайер, Фишер, Схенк — Чиривелья, Кроули (Сук, 71), Дейтс (Нивельд, 75) — Антония, Ману, Хендрикс (Маренго, 84)

Предупреждения: Май — Звартхуд, Антония, Ману

Удаление: Ману, 63

В матче с Виллемом Хераклес выдал свои лучшие шесть минут в сезоне, а может, и в истории: за это время клуб из Алмело в меньшинстве успел не только отыграть пропущенный с пенальти в середине первого тайма мяч, но и забить еще два. Сперва ван Оойен сместился от центрального круга чуть ближе к воротам и невероятным дальним ударом поразил девятку — фаворит на звание "гол тура". Через три минуты только что вышедший на замену Петерсон удачно нашел мяч в штрафной соперника, а еще спустя три минуты Госенс установил окончательный счет в матче. Ошарашенный Виллем ничего не смог противопоставить гостям, и, как следствие, пропустил Гераклов перед собой на 11 место в турнирной таблице.

Виллем — Хераклес 1:3

Голы: Фран Соль, 24 (с пенальти) — ван Оойен, 62, Петерсон, 65, Госенс, 68

Виллем: Лампру — ван Анхолт, Чиманга, Петерс, Лахман — Хайе (Кру, 67), Лифтинк, Кали, Копперс (Калкан, 83) — Уларе (Фалькенбург, 59), Фран Соль

Хераклес: Кастро, Дросте, Госенс, те Вирик, Хоогма — ван Оойен, Пелупесси, Дуарте (Фей, 23) — Кувас (Навратил, 81), Дарри (Петерсон, 63), Вермей

Предупреждения: Кру — Дросте

Удаление: Кастро, 21

Гронинген и Эксельсиор сильнейшего не определили. Игра оживилась вначале второго тайма, когда Махи реализовал пенальти за фол Массопа на Рейнене; пропустив, гости стали играть первым номером, и под конец матча это принесло плоды: Хадуир ударом из-за пределов штрафной вырвал для своей команды одно очко. Гронинген поднимается на девятое место, а роттердамцы остаются на четырнадцатом.

Гронинген — Эксельсиор 1:1

Голы: Махи, 48 (с пенальти) — Хадуир, 80

Гронинген: Падт — Пэйн, ван Нифф, Ларсен, Рейнен — Тибблинг, Мемишевич (Идрисси, 84), Йенссен, Линссен — Сорлот (Бакуна, 71), Махи

Эксельсиор: Хан — Карами, Кейперс, Массоп, де Вейс (Хадуир, 77) — Фаик, Брунс, Коолвейк — Фреди (Элберс, 63), Ондаан, Хассельбайнк (ван Дуйнен, 67)

Предупреждения: Пэйн, Махи — Массоп, Хадуир