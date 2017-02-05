Нидерланды. Новость

В матче 21-го тура текущего розыгрыша элитного дивизиона Нидерландов Фейенорд в гостях уверенно переиграл Твенте.

Фейенорд продолжает уверенно двигаться к чемпионству: в 2017-м году Фейе не пропустил еще ни одного мяча в чемпионате, демонстрируя стопроцентные показатели. В гостях у Твенте команде ван Бронкхорста долго не удавалось открыть счет, но перевес роттердамцев не вызывал сомнений, и на 75-й минуте Эрик Боттегин его реализовал: бразилец замкнул прострел Элиа и записал на свой счет третий гол в текущем розыгрыше Эредивизи.

Под конец второго тайма Йоргенсен закрепил преимущество своей команды и сам с 15-ю голами закрепился на первом месте в бомбардирской гонке. Перспективы Фейенорда в этом сезоне самые что ни есть радужные, а с возвращением Карима Эль-Ахмади после КАН-а команда ван Бронкхорста стала только сильнее. Фейенорд восстановил отрыв от Аякса в пять очков, Твенте остается на восьмом месте.

Football.ua

Твенте — Фейенорд 0:2

Голы: Боттегин, 75, Йоргенсен, 87

Твенте: Марсман — тер Авест, ван дер Лели (Йебоа, 74), Тескер, Андерсен — Мокотжо, Йенсен, Клих — Сейс (Буньяки, 85), Ассаиди (Трайковски, 66), Юнал

Фейенорд: Джонс — Карсдорп, Конголо, Эрик Боттегин, ван дер Хейден — Эль-Ахмади, Вильена, Куйт (Тоорнстра, 62) — Бергхейс, Элиа (Башачикоглу, 76), Йоргенсен

Предупреждение: Конголо

