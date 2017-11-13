Нидерланды. Новость

Тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат покинет свой пост после товарищеского матча против Румынии 14 ноября.

Сборная Нидерландов по итогам отборочного турнира ЧМ-2018 не смогла попасть даже в плей-офф, поэтому ее тренер Дик Адвокат до конца ноября покинет свой пост. При этом 70-летний специалист видит своим преемником Рууда Гуллита, занимавшего должность его ассистента.

"Реальность такова, что сейчас наша сборная обеднела талантами, — цитирует Адвоката Football-oranje. – Забудьте о 1974-м, 1988-м, 1998-м и 2010 годах. Сейчас нам надо рассчитывать не на индивидуальность звезд, а на отлаженную командную игру. Надо брать пример со сборной Исландии: никаких конфликтов, никаких амбиций, но полное взаимопонимание, сумасшедшая самоотдача и действия, отлаженные до автоматизма. В результате – успех".

"Если бы я был на месте нашего футбольного союза, то назначил бы своим преемником Рууда Гуллита. Мы слишком любим критиковать, порой зацикливаясь на малозначимых мелочах, и не замечаем профессиональных достоинств человека, того же Гуллита. Если же Рууд все-таки кого-то не устраивает, то есть еще Рональд Куман…"

За свою тренерскую карьеру Гуллит работал с Челси, Ньюкаслом, Фейеноордом, Лос-Анджелес Гэлэкси и Тереком, но смог выиграть лишь Кубок Англии в 1997 году. Рональд Куман, работавший с Барселоной (ассистент), Витессом, Аяксом (два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Голландии), Бенфикой (Суперкубок Португалии), ПСВ (чемпионат Нидерландов), Валенсией (Кубок Испании), АЗ (Суперкубок Нидерландов), Фейеноордом, Саутгемптоном и был уволен из Эвертона нынешней осенью.

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