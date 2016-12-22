Португалия

Похоже, что уже в январе центрбек Орлов Виктор Линделоф отправится покорять АПЛ.

Ранее сообщалось, что в услугах Линделофа всерьез заинтересован Ман Юнайтед. По информации португальской прессы, манкунианцы ради подписания 22-летнего шведа готовы расстаться с 45-ю миллионами евро.

Недавно издание Manchester Evening News писало, что Линделоф дал свое согласие на переход в МЮ и сообщил своим друзьям, что трансфер состоится в ближайшее время.

На вчерашней пресс-конференции после победы Бенфики над Риу Аве (2:0) наставник Орлов Руй Витория прокомментировал потенциальный уход своего подопечного.

"Если его переход состоится, то мы будем готовы к этому. Нам удастся найти решение", — сказал наставник команды.

Добавим, что агент футболиста Хасан Цетинкая подтвердил, что у Бенфики уже есть конкретное предложение по Линделофу, однако клуб называть не стал.

В текущем сезоне Линделоф провел за Бенфику 22 матча во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2020 года.