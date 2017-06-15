Португалия

Полузащитник Бенфики Андерсон Талиска утверждает, что им интересуется Манчестер Юнайтед.

Бразильский плеймейкер Бенфики андерсон Талиска, проведший сезон-2016/2017 в аренде в Бешикташе, заявил, что тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо хочет видеть его на Олд Траффорд.

"Я не могу сейчас сказать, что перейду в Манчестер Юнайтед, — сообщил Талиска в интервью Globo Esporte. – Однако нет смысла отрицать тот факт, что я нужен Жозе Моуриньо, причем он интересуется мной уже давно. Теперь все зависит от моего агента и переговоров между Бенфикой и МЮ".

23-летний бразилец в минувшем сезоне отыграл в Бешикташе на позиции классической "десятки" и помог Орлам стать чемпионами Турции, забив 13 мячей в 22 матчах турецкой Суперлиги. Также в его активе 1 гол в 2 матчах Кубка Турции 1 мяч в 3 матчах Лиги чемпионов и 2 мяча в 6 поединках Лиги Европы.