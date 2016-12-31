Испания

Суд не стал удовлетворять апелляцию форварда Барселоны Неймара по налоговому делу.

После того, как в суде заслушали апелляцию Неймара по налоговому делу, орган решил не удовлетворять прошение бразильца.

Напомним, уголовное дело в отношении Неймара закрыли, но суд обязал заплатить штрафы.

Суд постановил, что Неймар нарушил договор и ему придется заплатить не только 40 млн. евро, но и 10 млн. евро, которые при переходе стороны перечислили компании N&N.

Напомним, налоговый скандал тянется с 2013 года, когда Неймар перешел в Барселону из Сантоса.