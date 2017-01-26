Испания

После завершения первой фазы подготовительных работ относительно строительства домашнего стадиона Матрасников Ванда Метрополитано было подано около 40 тыс. заявлений.

Как информирует испанское издание AS, руководители Атлетико сегодня провели собрание по поводу возможного распределения мест на домашней арене Матрасников, которая носит название Ванда Метрополитано.

Был завершен первый этап работы относительно распределений мест — 40 тыс. человек уже выбрали себе места на следующий сезон. С 30-го января стартует вторая фаза распределения мест на стадионе, где уже окончательно станет известно, кто из болельщиков будет посещать игры любимой команды.

Создана также специальная группа в этом вопросе, работающая исключительно для информирования и консультирования каждого партнера в выборе местоположения на стадионе.

В число партнеров мадридского Атлетико, на данный момент, входит около 84 тыс. человек. Именно они и будут иметь приоритетное право для получения собственных мест на новой домашней арене Матрасников.