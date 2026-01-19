Інше

Господарі турніру зазнали прикрої поразки.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі поділився думками щодо фінального матчу КАН з національною командою Сенегалу (0:1).

"Ми щиро розчаровані, як і усі марокканські вболівальники. Коли на останній хвилині на вашу користь призначають пенальті, перемога видається дуже близькою. Зрештою, футбол наздоганяє вас. Дуже шкода. Але гравці повернуться сильнішими.

Ми вітаємо Сенегал, хоча уявлення про африканський футбол, яке ми продемонстрували сьогодні, розчаровує з огляду на все, що сталося, як тільки пролунав свисток.

Із самого початку турніру атмосфера була нездоровою, це прикро. Ми вітаємо їх, вони молодці. Ми продовжимо працювати. Марокко повернеться сильніше", – сказав Реграгі.

На 24-й компенсованій до другого тайму хвилині Браїм Діас не реалізував пенальті за рахунку 0:0. Одинадцятиметровому удару передували тривалі конфлікти, пов'язані з призначенням пенальті, збірна Сенегалу навіть залишала поле.