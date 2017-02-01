Испания

Вингер нигерийской Энимбы Эсекьель Басси ближайшие полсезона проведет на правах аренды в Барселоне, где поначалу будет играть за вторую команду.

Каталонцы заметили Эсекьеля во время Тура всех звезд нигерийского чемпионата по Испании в августе. Этот тур является частью двухстороннего сотрудничества между испанской и нигерийской лигами.

После этого блаугранас следили за игроком, а также анализировали видео его предыдущих матчей, который предоставил экс-игрок Барселоны Аруна Бабангида.

Басси перешел в Барселону на правах аренды до конца сезона с опцией заключения двухлетнего контракта.

Эсекьель станет четвертым нигерийцем в Барселоне после Эммануэля Амунике, Гбенги Окуново и Аруны Бабангиды. При этом ранее только Окуново переходил в Барсу из чемпионата Нигерии.

Басси по манере игры сравнивают не с кем иным, как с экс-игроком Шахтера Дугласом Костой.

Товарищ Басси по команде и близкий его друг, Мфон Удо, отметил, что Эсекьель – человек довольно рациональный в тратах, однако падкий на модную одежду: "Он может потратить целое состояние на хорошую вещь, но что касается всего другого – тут он очень консервативен".

Эсекьель, который помог Энимбе стать чемпионом Нигерии в рекордный 7-й раз, изначально будет играть за Барселону В.