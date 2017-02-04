Центральный защитник Барселоны Жерар Пике в сегодняшнем матче против Атлетика получил небольшое повреждение.
ЖЕРАР ПИКЕ, FCBARCELONA.COM
04 февраля 2017, 19:16
Несколько минут назад завершился матч на Камп Ноу между Барселоной и Атлетиком. Сине-гранатовые уверенно одолели соперника со счетом 3:0.
После перерыва наставник блаугранас Луис Энрике провел замену — вместо Жерара Пике на поле вышел Хавьер Маскерано.
Как информирует официальный твиттер Барселоны, Пике получил небольшое повреждение бедра и был заменен в качестве меры предосторожности.
В текущем сезоне 30-летний испанец провел за свою команду 26 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.