Испания

Болельщики Райо Вальекано не хотят видеть в Мадриде форварда Бетиса Романа Зозулю.

Платформа ADRV, в которую входят практически все сторонники Пчел, опубликовали 9-страничный документ, в котором описывают, почему не хотят видеть Романа в Райо.

В документе материалы про то, что Зозуля помогал батальону Азов в войне с Россией, а также фотографии Романа с портретом Степана Бандеры.

Эти эпизоды противоречат левым идеалам фанатов Райо Вальекано.

Напомним, недавно сам футболист высказал, что не собирается возвращаться в Вальекано. Окончательное решение украинец должен принять завтра.

Напомним, что игрок сборной Украины Роман Зозуля оформил собственный переход в коллектив Сегунды Райо Вальекано. Однако, не прошло и дня, как общественность всколыхнула новость о том, что фанаты Райо заставили Романа вернутся в стан Бетиса по причине его политических взглядов, обвиняя того в нацизме с требованием аннулировать сделку.

Чуть позднее, поддержку своему соотечественнику решила оказать Федерация Футбола Украины, тренер сборной Андрей Шевченко, а также игроки Бетиса, которые выпустили официальное заявление в адрес своего партнера по команде.