Испания

Алавес хочет сыграть в финале Кубка Короля против Барселоны в Бильбао.

В финале Кубка Испании 27 мая сыграют Барселона и Алавес. Встреча должна пройти на нейтральном поле.

Marca ранее писала, что Барселона хочет сыграть в финале на стадионе Реала Сантьяго Бернабеу.

Издание также пишет, что президент Алавеса Хосеан Керехета желает, чтобы финал Копы прошел в соседнем для его клуба Бильбао на арене Сан Мамес.

Ультрасовременный стадион был открыт в 2013 году и пока что не принимал подобные матчи. Кроме того, финал Кубка в последний раз разыгрывали в Бильбао в 1921 году.

Помешать провести матч в Бильбао может концерт Guns and Roses, который состоится на Сан Мамесе 30 мая.