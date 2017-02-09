Алавес хочет сыграть в финале Кубка Короля против Барселоны в Бильбао.
Сан Мамес, Marca
09 февраля 2017, 07:56
В финале Кубка Испании 27 мая сыграют Барселона и Алавес. Встреча должна пройти на нейтральном поле.
Marca ранее писала, что Барселона хочет сыграть в финале на стадионе Реала Сантьяго Бернабеу.
Издание также пишет, что президент Алавеса Хосеан Керехета желает, чтобы финал Копы прошел в соседнем для его клуба Бильбао на арене Сан Мамес.
Ультрасовременный стадион был открыт в 2013 году и пока что не принимал подобные матчи. Кроме того, финал Кубка в последний раз разыгрывали в Бильбао в 1921 году.
Помешать провести матч в Бильбао может концерт Guns and Roses, который состоится на Сан Мамесе 30 мая.