Испания

Крайний защитник Барселоны Алейш Видаль был доставлен в госпиталь после получения серьезной травмы в поединке с Алавесом.

Напомним, сегодня стало известно о том, что крайний оборонец Блаугранас Алейш Видаль после стыка с игроком Алавеса Тео получил достаточно серьезную травму, а именно — перелом голеностопа.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, в свяхи с данным инцидентом, медики каталонского клуба приняли решение в срочном порядке доставить в госпиталь Видаля и оказать там ему первую медицинскую помощь.

Точный характер травмы пока не установлен, как неизвестны и ориентировочные сроки восстановления футболиста.

Данный эпизод прокомментировал спортивный директор Барселоны Роберт Фернандес, который выразил надежду, что эта травма не выведет Алейша из строя на длительный срок.

"Надеюсь, что травма не выведет футболиста надолго из игры, но мне кажется, что это очень серьезное повреждение", — отметил Фернандес.

В нынешнем сезоне Видаль провел в составе Барселоны всего шесть поединков, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами.

Сам поединок с участием Алавеса и Барселоны завершился разгромной победой Блаугранас со счетом 6:0. Интересен и тот факт, что этим коллективам предстоит еще выяснить отношения в финале Копа дель Рей.