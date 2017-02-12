Испания

Игра против Осасуны, для капитана мадридского Реала Серхио Рамоса стала юбилейной встречей в футболке Сливочных.

Напомним, что сегодня мадридский Реал в гостях одолел Осасуну со счетом 3:1. Помимо уверенной победы, для Галактикос данная встреча ознаменовалась еще одним очень важным событием — свою 500-ю игру в составе Галактикос провел центральный защитник и капитан команды Сливочных Серхио Рамос.

19-летний Серхио Рамос перешел в Реал в 2005 году из Севильи. Он стал первым испанцем, которого Флорентино Перес подписал на посту президента Реала.

Сейчас Рамос занимает 12-е место по количеству матчей за Королевский клуб.

За 500 поединков Рамос забил 66 голов, из которых 43 – головой. Серхио забивал в 12 чемпионатах Испании. В нынешней кампании на счету защитника 8 голов во всех турнирах, что лишь на 1 меньше, чем у нападающего Барселоны Неймара или его коллеги из Атлетико Кевина Гамейро.