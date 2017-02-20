Испания

Защитник Ювентуса Дани Алвес остался сильно разочарованным руководством своего предыдущего клуба — Барселоны.

Алвес перешел в Ювентус прошлым летом на правах свободного агента после того, как слухи годами прочили ему уход и Барселоны. Для этого защитник воспользовался пунктом о досрочном разрыве контракта.

"Мне нравится, когда меня любят. Так что если я не нужен, я ухожу. Уход из Барселоны бесплатно был отличным уроком", — заявил Алвес в интервью ABC.

"В последние три сезона я постоянно слышал: "Алвес уходит". Но руководство мне ничего не говорило. Они были лживыми и неблагодарными. Меня не уважали. Мне предложили продлить контракт только когда грянул трансферны бан ФИФА. Тогда я подписал соглашение с опцией досрочного разрыва".

"Люди, которые управляют Барселоной, понятия не имеют, как обходиться с Барселоной".

Во время пребывания Даниэля в Барсе СМИ часто писали о его непростых отношениях с лидером Реала Криштиану Роналду.

"Все мои стычки с Роналду были из-за прессы. Если бы только все знали, с каким уважением я отношусь к Криштиану. Повторю еще раз: я уважаю Криштиану Роналду".

"Все, кто говорил мне о португальце, внушали, что он – настоящий профессионал, но он – мой соперник и я должен с ним состязаться. Когда я сказал, что Роналду эгоистичен, потому что любит присваивать себе победы, я сказал это с уважением. Того же мнения я придерживаюсь и о Лео Месси или Неймаре. Но я не считаю это чем-то плохим".

"Но в прессе подали мои слова таким образом, будто я плохо отзывался о Роналду. И Криштиану в это поверил. Поэтому он не приветствовал меня на церемонии вручения Золотого мяча в 2015 году. Не следует мне больше говорить о ком-то в газетах".

В нынешнем сезоне на счету Алвеса 16 матчей за Ювентус во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами, 2 ассистами и 2 желтыми карточками.