Испания

Депортиво объявил о назначении Пепе Меля на должность главного тренера.

Депортиво официально объявил о назначении 53-летнего Пепе Меля на должность главного тренера.

Накануне галисийский клуб расстался с Гаиской Гаритано из-за неудовлетворительных результатов — после 23-х сыгранных матчей Депортиво набрал только 19 очков и находится на расстоянии двух очков от зоны вылета.

Руководство Бело-голубых не стало тянуть с поисками замены и назначило Пепе Меля, последним местом работы которого был Реал Бетис, откуда он был уволен в январе прошлого года.