Депортиво объявил о назначении Пепе Меля на должность главного тренера.
Пепе Мель, rcdeportivo.es
27 февраля 2017, 23:50
Депортиво официально объявил о назначении 53-летнего Пепе Меля на должность главного тренера.
Накануне галисийский клуб расстался с Гаиской Гаритано из-за неудовлетворительных результатов — после 23-х сыгранных матчей Депортиво набрал только 19 очков и находится на расстоянии двух очков от зоны вылета.
Руководство Бело-голубых не стало тянуть с поисками замены и назначило Пепе Меля, последним местом работы которого был Реал Бетис, откуда он был уволен в январе прошлого года.