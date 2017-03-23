Испания

Скауты мадридского Реала пристально следят за талантом Барселоны Карлесом Аленой.

Перспективный полузащитник Карлес Алена выступает за Барселону Б, где является одним из лидеров. Хорошая игра 19-летнего футболиста привлекла внимание скаутов Манчестер Юнайтед и Реала, сообщает Diario Gol.

Внимание на Алену обратил лично Зинедин Зидан, который обратился к Флорентино Пересу с просьбой подписать игрока.

Представители Реала уже вышли на контакт с семьей Алены и сообщили о своем интересе.

Тем не менее, вероятность сделки крайне мала. Сам игрок сфокусирован на своей карьере в Барселоне и не готов перейти в стан главного соперника каталонцев.

На счету Алены 22 матча, 2 гола и 7 голевых передач за Барселону Б. Также игрок дебютировал за первую команду в Кубке Короля, и сразу же отличился забитым голом.